Revenge porn | Tema legato alla prevenzione all’educazione e alla formazione

Il Revenge porn è un fenomeno purtroppo noto in seguito a diversi casi di cronaca. È nato con lo sviluppo delle tecnologie moderne e consiste nella cessione, nella pubblicazione e nella diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona cui si riferiscono. Quanto è diffuso questo tipo di reato? Qual è l'incidenza tra i giovani? Quali sono i rischi penali per chi lo commette? Ne abbiamo parlato con l'avvocato Silvano Sacchi, socio fondatore della Società tra Avvocati di Bolgare Sacchi&Associati srl, che lo definisce "un fenomeno troppo diffuso e non percepito nella sua reale incidenza". Parlando di numeri: per quanto riguarda i casi dichiarati, in Italia sono 2 milioni le persone che si dichiarano vittime di Revenge porn. Un'incidenza importante, che equivale al 20% circa della popolazione italiana.

Dall'inizio della pandemia infatti, dove i contatti fisici sono venuti meno, la circolazione di materiale intimo tra partner è aumentata, così come il revenge porn che è salito del 70%.

