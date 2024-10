Poste Italiane: riaperto l’ufficio postale di Giungano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di Giungano, situato in via Aldo Moro n.3, è tornato operativo. La sede è stata rinnovata con l’obiettivo di ospitare, non appena possibile, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Salernotoday.it - Poste Italiane: riaperto l’ufficio postale di Giungano Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione,di, situato in via Aldo Moro n.3, è tornato operativo. La sede è stata rinnovata con l’obiettivo di ospitare, non appena possibile, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis –

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Treviso: l’postale di Carbonera riapre con Polis;: riapre l’postale di Grotteria nella nuova sede ristrutturata;oggi l’postale a Barbarano del Capo;, a Fagnano Alto riapre l’versione Polis;, riaperti al pubblico gli uffici di Monguzzo e Domaso; Prelievo senza carta in tutti gli atmdella Tuscia. A Canepina via ai lavori del nuovo

Poste Italiane: riaperto l’ufficio postale di Giungano

(salernotoday.it)

Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di Giungano, situato in via Aldo Moro n.3, è tornato operativo. La sede è stata rinnovata con l’obiettivo di ospitare, non appena ...

Riapre l'ufficio postale di Montemignaio

(arezzonotizie.it)

Lo sportello è a disposizione dei cittadini il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.20 alle 13.45, il sabato 8.20-12.45.

Poste Italiane: riapre l’ufficio postale di Grotteria nella nuova sede ristrutturata

(reggiotv.it)

La nuova sede ristrutturata dell’ufficio postale di Grotteria ha riaperto al pubblico ... progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione ...

Poste, quattro uffici chiusi in un colpo tra Trivignano, Marghera e Venezia. L'ira di Brugnaro: «Scrivo al Governo»

(ilgazzettino.it)

VENEZIA - Trivignano era già in bilico. L'ufficio della Cita a Marghera aveva da anni un piede nella fossa, praticamente dai tempi del Covid. Ma l'altro di Marghera - in via Pasini - ...