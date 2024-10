Pistoia, donati due nuovi strumenti alla chirurgia dell’ospedale San Jacopo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pistoia, 31 ottobre 2024 - Sono stati consegnati in questi giorni dal Calcit alla chirurgia dell’ospedale di Pistoia importanti strumenti per migliorare il trattamento del cancro del retto e delle neoplasie del fegato. Una doppia donazione che va a potenziare la chirurgia generale, diretta dal dottor Sandro Giannessi e la struttura dipartimentale di chirurgia epatobiliare diretta dal dottor Massimo Fedi. I fondi necessari per l’acquisto dei nuovi strumenti sono stati raccolti nel corso del Mercatac, la manifestazione organizzata dal Calcit che ha visto, ancora una volta, la partecipazione di numerosi volontari oltre ovviamente alla grande generosità e sensibilità verso il San Jacopo da parte dei pistoiesi. Lanazione.it - Pistoia, donati due nuovi strumenti alla chirurgia dell’ospedale San Jacopo Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Sono stati consegnati in questi giorni dal Calcitdiimportantiper migliorare il trattamento del cancro del retto e delle neoplasie del fegato. Una doppia donazione che va a potenziare lagenerale, diretta dal dottor Sandro Giannessi e la struttura dipartimentale diepatobiliare diretta dal dottor Massimo Fedi. I fondi necessari per l’acquisto deisono stati raccolti nel corso del Mercatac, la manifestazione organizzata dal Calcit che ha visto, ancora una volta, la partecipazione di numerosi volontari oltre ovviamentegrande generosità e sensibilità verso il Sanda parte dei pistoiesi.

