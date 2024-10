Made Film Festival 2024, il lavoro è da film (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venti i film in gara selezionati su oltre cento candidature provenienti da aziende, istituzioni e creativi italiani e internazionali (circa l’8% delle produzioni). Ma anche talk ed eventi a tema, con un nuovo protagonismo dei giovani, tra studenti delle scuole della provincia e dell’Università di Bergamo. Questo è Made film Festival 2024, la seconda edizione del progetto ideato dalla Camera di commercio di Bergamo e realizzato da Lab 80 film in stretta collaborazione con Fondazione Dalmine (da quest’anno nel Comitato scientifico), Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, GAMeC e Museo delle Storie di Bergamo, presentato alla stampa mercoledì 30 ottobre allo Schermo Bianco di Daste. Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venti iin gara selezionati su oltre cento candidature provenienti da aziende, istituzioni e creativi italiani e internazionali (circa l’8% delle produzioni). Ma anche talk ed eventi a tema, con un nuovo protagonismo dei giovani, tra studenti delle scuole della provincia e dell’Università di Bergamo. Questo è, la seconda edizione del progetto ideato dalla Camera di commercio di Bergamo e realizzato da Lab 80in stretta collaborazione con Fondazione Dalmine (da quest’anno nel Comitato scientifico), Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, GAMeC e Museo delle Storie di Bergamo, presentato alla stampa mercoledì 30 ottobre allo Schermo Bianco di Daste.

