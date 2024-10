oltre 8 kg di marijuana trovati in una casa vuota a Cisterna di Latina. A dare l’allarme il proprietario dell’immobile, disabitato da diversi anni, che durante una visita alla struttura ha trovato delle buste di carta con dentro qualcosa di sospetto. L’uomo ha quindi chiamato i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina che hanno effettuato un’ispezione e scoperto che oltre a 13 buste con 500 grammi ciascuna di infiorescenze di marijuana anche un secchio con altri 2 chili della stessa sostanza. Sono quindi iniziate le indagini che hanno portato lo scorso 30 ottobre alla denuncia di un 56enne di Latina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Latina, usa una casa vuota come base di spaccio: trovati oltre 8 kg di marijuana Gli accertamenti sono iniziati lo scorso 10 ottobre, dopo la segnalazione di buste “sospette” nel suo immobile disabitato da anni. .com - Latina, usa una casa vuota come base di spaccio: trovati oltre 8 kg di marijuana Leggi tutto su .com ☑️Scopri di più su questa notizia su .com:8 kg diin unaa Cisterna di. A dare l’allarme il proprietario dell’immobile, disabitato da diversi anni, che durante una visita alla struttura ha trovato delle buste di carta con dentro qualcosa di sospetto. L’uomo ha quindi chiamato i carabinieri della Stazione di Cisterna diche hanno effettuato un’ispezione e scoperto chea 13 buste con 500 grammi ciascuna di infiorescenze dianche un secchio con altri 2 chili della stessa sostanza. Sono quindi iniziate le indagini che hanno portato lo scorso 30 ottobre alla denuncia di un 56enne diper detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti., usa unadi8 kg diGli accertamenti sono iniziati lo scorso 10 ottobre, dopo la segnalazione di buste “sospette” nel suo immobile disabitato da anni.

Latina, usa una casa vuota come base di spaccio: trovati oltre 8 kg di marijuana

(italiasera.it)

Oltre 8 kg di marijuana trovati in una casa vuota a Cisterna di Latina. A dare l’allarme il proprietario dell’immobile, disabitato da diversi anni, che durante una visita alla struttura ha trovato del ...

