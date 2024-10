Heart Eyes | Il trailer del film horror a tema San Valentino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Screen Gems ha condiviso in rete oggi il trailer di Heart Eyes, il film horror a tema San Valentino, diretto da Josh Ruben. Il film horror, prodotto da Spyglass, prende ispirazione dalla classica emoticon con gli occhi a cuoricini, e rielabora la celebre festa di San Valentino come un racconto del terrore. Al centro dellla trama di Heart Eyes un misterioso assassino che, guarda caso, prende di mira le coppie intente a festeggiare la ricorrenza del 14 febbraio. Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa e la Jordana Brewster di Fast & Furious sono i protagonisti del film di Screen Gems, scritto da Phillip Murphy e Christopher Landon & Michael Kennedy. Christopher Landon, Greg Gilreath e Adam Hendricks sono i produttori, mentre Gary Barber, Chris Stone, Mel Turner, Phillip Murphy e Michael Kennedy sono i produttori esecutivi. Universalmovies.it - Heart Eyes | Il trailer del film horror a tema San Valentino Leggi tutto 📰 Universalmovies.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Screen Gems ha condiviso in rete oggi ildi, ilSan, diretto da Josh Ruben. Il, prodotto da Spyglass, prende ispirazione dalla classica emoticon con gli occhi a cuoricini, e rielabora la celebre festa di Sancome un racconto del terrore. Al centro dellla trama diun misterioso assassino che, guarda caso, prende di mira le coppie intente a festeggiare la ricorrenza del 14 febbraio. Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa e la Jordana Brewster di Fast & Furious sono i protagonisti deldi Screen Gems, scritto da Phillip Murphy e Christopher Landon & Michael Kennedy. Christopher Landon, Greg Gilreath e Adam Hendricks sono i produttori, mentre Gary Barber, Chris Stone, Mel Turner, Phillip Murphy e Michael Kennedy sono i produttori esecutivi.

‘Heart Eyes’ Red Band Trailer: No Couple Is Safe From Valentine’s Day Killer In Screen Gems Horror Pic

(deadline.com)

Heart Eyes's red band trailer watches as a notorious Valentine's Day killer stalks various couples. Pic is slated for release on February 7.

