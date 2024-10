Elezioni Liguria, si apre il caso Renzi: "Senza di noi il centrosinistra ha sbagliato rigore a porta vuota" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo le Elezioni regionali nel centrosinistra si apre il caso Renzi: riavvolgendo il nastro, a poche ore dalla presentazione delle liste Italia Viva si era sfilata, annunciando ufficialmente che non avrebbe preso parte alla competizione elettorale complice il veto del M5s. Una polemica deflagrata Genovatoday.it - Elezioni Liguria, si apre il caso Renzi: "Senza di noi il centrosinistra ha sbagliato rigore a porta vuota" Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo leregionali nelsiil: riavvolgendo il nastro, a poche ore dalla presentazione delle liste Italia Viva si era sfilata, annunciando ufficialmente che non avrebbe preso parte alla competizione elettorale complice il veto del M5s. Una polemica deflagrata

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Regionali 2024: la spunta Bucci, ma a Genova successo rotondo per Orlando;, centrosinistra sconfitto. Orlando: "Pagato difficoltà nel campo largo";, Bucci batte Orlando. Schlein: "Le opposizioni riflettano sul risultato". Conte: "Con Renzi avremmo perso più voti"; Chi ha vinto lein| Exit poll | Proiezioni | Risultati in diretta;: Orlando, "Grazie a chi mi ha votato, questa giornata deve fare riflettere"; Dimissioni di Toti:pronta per nuoveentro 3 mesi; Approfondisci 🔍

Elezioni regionali in Liguria, urne aperte: candidati e come si vota

(msn.com)

Urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica 27 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 28 per le elezioni regionali in Liguria. I candidati presidenti sono nove, ma la vera sfida sarà tra Marco Bucci del cent ...

Elezioni regionali in Liguria, urne aperte fino alle 23. Si vota anche domani

(informazione.it)

(Adnkronos) – Urne aperte dalle in Liguria per le elezioni. La regione dovrà scegliere il presidente, insieme ai trenta componenti dell’assemblea legislativa regionale. Oggi, domenica 27 ottobre, si v ...

Elezioni Liguria, primo giorno del voto. Urne aperte, alcuni seggi spostati per maltempo

(iltempo.it)

Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in Liguria si vota per l’elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del ...

Elezioni Liguria: seggi aperti, si vota oggi e domani

(tg.la7.it)

E' cominciata la sfida per la Presidenza della regione Liguria. Sono chiamati al voto circa un milione 400mila elettori nella regione ancora scossa dal caso Toti. Il candidato del centrosinistra ...