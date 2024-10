WWE: Tony D’Angelo anticipa un dramma familiare prima dell’episodio della prossima settimana di NXT dalla 2300 Arena (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante un segmento nel backstage dell’episodio di NXT della scorsa notte, il Campione Nordamericano Tony D’Angelo ha ricevuto un messaggio vocale da un misterioso membro della famiglia che si sentiva mancato di rispetto. il familiare misterioso ha chiarito che Tony dovrà presentarsi con il suo titolo alla 2300 Arena il 6 novembre, accennando a questioni familiari irrisolte pronte a esplodere. Tony, affiancato da Luca Crusifino e Channing “Stacks” Lorenzo, non sembrava preoccupato. “Mi occuperò della cosa mercoledì prossimo” ha detto ai suoi associati, suggerendo ai fan di aspettarsi fuochi d’artificio all’evento di NXT Live da Philadelphia. Zonawrestling.net - WWE: Tony D’Angelo anticipa un dramma familiare prima dell’episodio della prossima settimana di NXT dalla 2300 Arena Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante un segmento nel backstagedi NXTscorsa notte, il Campione Nordamericanoha ricevuto un messaggio vocale da un misterioso membrofamiglia che si sentiva mancato di rispetto. ilmisterioso ha chiarito chedovrà presentarsi con il suo titolo allail 6 novembre, accennando a questioni familiari irrisolte pronte a esplodere., affiancato da Luca Crusifino e Channing “Stacks” Lorenzo, non sembrava preoccupato. “Mi occuperòcosa mercoledì prossimo” ha detto ai suoi associati, suggerendo ai fan di aspettarsi fuochi d’artificio all’evento di NXT Live da Philadelphia.

