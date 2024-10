Poste italiane, il Palazzo di Piazza Bologna a Roma risplende grazie al restauro della facciata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bellezza, cultura e arte sono gli ingredienti del patrimonio immobiliare di Poste italiane e dell’opera di restauro e di tutela che l’azienda dedica ai suoi numerosi palazzi storici. Tra questi il Palazzo delle Poste di Piazza Bologna a Roma, simbolo di un intero quartiere della città e oggetto di un recente restauro conservativo. L’obiettivo dell’operazione è stato quello di restituire alla facciata l’aspetto originario, grazie a un’opera di ripulitura e a una serie di interventi di micro demolizione e ricostruzione delle parti più danneggiate, lasciando comunque delle tracce del degrado per mostrare lo scorrere del tempo e la storicità del fabbricato. Lettera43.it - Poste italiane, il Palazzo di Piazza Bologna a Roma risplende grazie al restauro della facciata Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bellezza, cultura e arte sono gli ingredienti del patrimonio immobiliare die dell’opera die di tutela che l’azienda dedica ai suoi numerosi palazzi storici. Tra questi ildelledi, simbolo di un intero quartierecittà e oggetto di un recenteconservativo. L’obiettivo dell’operazione è stato quello di restituire allal’aspetto originario,a un’opera di ripulitura e a una serie di interventi di micro demolizione e ricostruzione delle parti più danneggiate, lasciando comunque delle tracce del degrado per mostrare lo scorrere del tempo e la storicità del fabbricato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Poste italiane, il Palazzo di Piazza Bologna a Roma risplende grazie al restauro della facciata; Al Palazzo delle Poste di Trieste la mostra sui 130 anni; Palazzo delle Poste di Piazza Bologna a Roma, il restauro (Video); Come eravamo | - Le notizie di Poste Italiane, dei settori della logistica, della finanza e; Trento, ecco il nuovo palazzo delle Poste: uffici, negozi e anche appartamenti; Mestre, Poste centrali in vendita per 6 milioni; Leggi >>>

Polizia Postale e Poste Italiane insieme contro le truffe online

(msn.com)

Polizia Postale e Poste Italiane hanno organizzato un incontro per fornire tutte le informazioni necessarie a combattere le truffe online.

Cannella “Il Palazzo delle Poste di Palermo è un vero e proprio museo”

(italpress.com)

PALERMO (ITALPRESS) - “Il palazzo delle Poste Italiane in via Roma a Palermo è un palazzo simbolo di uno stile architettonico che in città ha anche alt ...

Il palazzo delle Poste di Palermo festeggia i suoi “primi” 90 anni

(livesicilia.it)

PALERMO – Si sono festeggiati oggi, lunedì 28 ottobre, i novanta anni dall’inaugurazione del Palazzo delle Poste di Palermo. Lo storico edificio, nato insieme alla stessa via Roma, è stato inaugurato ...

La truffa corre sul web e anche i direttori delle Poste vanno a lezione: ecco come difendersi

(palermotoday.it)

La polizia postale ha incontrato i vertici di 40 uffici della città e della provincia nell'ambito di un primo incontro formativo. Le frodi online sono sempre più diffuse ed in costante evoluzione. "Si ...