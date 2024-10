Mistermovie.it - Mister Movie | Jenna Ortega e Natalie Portman insieme in “The Gallerist”: Tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Cathy Yan

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.si preparano per un ruolo ambizioso in “The”, il prossimodiretto dalla talentuosa registaYan. Ecco cosafinora. Una trama tra intrighi artistici e colpi di scena Nel mondo dell’arte e della disperazione, si intrecciano le vite di due protagoniste in “The”, una nuova produzione in cui spiccano i nomi di. Secondo un recente rapporto di Deadline, la trama si concentra su una disperato, disposto apur di fare successo, anche se ciò significa architettare la vendita di un cadavere durante l’Art Basel di Miami, uno degli eventi d’arte più rinomati a livello internazionale.