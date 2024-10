Lanazione.it - Firenze, l’Accademia della Crusca nomina otto nuovi Accademici. Ecco chi sono

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30bre 2024 -ha appenato. Il Collegio degli, riunito in seduta straordinaria il 30bre, hato nello specifico: cinqueordinari, un Accademico corrispondente italiano e duecorrispondenti esteri.statitiordinari: Marco Biffi, Massimo Palermo, Paolo Squillacioti, Anna M. Thornton e Lorenzo Tomasin. Accademico corrispondente italiano Michele Loporcaro;corrispondenti esteri: Bernhard Huss e Sara Dessì Schmid. Il corpo accademico risulta ora composto da 101, suddivisi in 3 classi: 47 gliordinari e glicorrispondenti, a loro volta suddivisi in italiani (19) ed esteri (34), oltre al PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, Accademico ad honorem.