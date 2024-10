Iltempo.it - "Dati a disposizione di tutti, attenzione!": Giordano infilza gli spioni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un Marioscatenatissimo ha dato il via alla puntata di Fuori dal corondo, senza esclusione di colpi, gliche stanno agitando l'Italia. Il verminaio di Striano & Co all'Antimafia, il caso del bancario di Bari e, ora, la banda di hacker a Milano. I segnali sono evidenti: il mercato delle informazioni è fuori controllo ed è necessario intervenire per ostacolare gli accessi illegali airiservati. "800mila dossier illegali sono pericolosi per la democrazia, per la nostra libertà . Questi di Milano riuscivano a entrare nella bancadel Ministero dell'Interno: spiavanoperché c'era gente che comprava questi dossier e offriva cifre esorbitanti", ha ricordato il conduttore ai telespettatori.   Poi il clima in studio si è surriscaldato.