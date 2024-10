Becciu e il palazzo di Londra: ecco le motivazioni della sentenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono state depositate ieri presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano le motivazioni della sentenza relativa al procedimento per le condotte illecite relative al cosiddetto "palazzo di Londra" e per numerosi altri reati. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Si tratta della sentenza di primo grado nei confronti di dieci imputati tra i quali il card. Angelo Becciu, condannato a 5 anni e 6 mesi. Nel corso del processo per il caso della compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, il cardinal Angelo Becciu ha riconosciuto "di essere stato lui a proporre all'Ufficio l'Operazione Angola in base alla sua pregressa conoscenza ed amicizia con l'imprenditore Mosquito", l'operazione cioè che ha dato il via alla vicenda. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza che ha chiuso il processo contro il porporato ed una serie di altre persone, fisiche e giuridiche. Iltempo.it - Becciu e il palazzo di Londra: ecco le motivazioni della sentenza Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono state depositate ieri presso il Tribunale dello StatoCittà del Vaticano lerelativa al procedimento per le condotte illecite relative al cosiddetto "di" e per numerosi altri reati. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Si trattadi primo grado nei confronti di dieci imputati tra i quali il card. Angelo, condannato a 5 anni e 6 mesi. Nel corso del processo per il casocompravendita deldi Sloane Avenue a, il cardinal Angeloha riconosciuto "di essere stato lui a proporre all'Ufficio l'Operazione Angola in base alla sua pregressa conoscenza ed amicizia con l'imprenditore Mosquito", l'operazione cioè che ha dato il via alla vicenda. Lo si legge nelleche ha chiuso il processo contro il porporato ed una serie di altre persone, fisiche e giuridiche.

C’è voluto quasi un anno, alla faccia del processo equo. “È stato monsignor Angelo Becciu a proporre all'Ufficio l' Operazione Angola in base alla sua pregressa conoscenza ed amicizia con l' imprendit ...

L'uso illecito di fondi della Santa Sede da parte del cardinale Angelo Becciu c'è stato anche se non c'era "finalità di lucro". Lo si legge nelle motivazioni ...

La corte presieduta da Giuseppe Pignatone ha pubblicato 700 pagine di motivazioni della sentenza pronunciata a dicembre. La spiegazione del “peculato”, ...