Anora: una clip in anteprima esclusiva del film che ha vinto il Festival di Cannes 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriva il 7 novembre nei cinema italiani, distribuito da Universal Pictures, questo travolgente, divertente e commovente film di Sean Baker premiato con la Palma d'oro Al Festival di Cannes 2024. Ecco una clip in anteprima esclusiva di Anora.

Anora: una clip in anteprima esclusiva del film che ha vinto il Festival di Cannes 2024

(comingsoon.it)

Arriva il 7 novembre nei cinema italiani questo travolgente, divertente e commovente film di Sean Baker premiato con la Palma d'oro. Ecco una clip in anteprima esclusiva di Anora.

