Ilgiorno.it - Treni dentro gli standard. Nessun bonus per ritardi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un mese da ricordare. Sono solo due, sulle 42 tratte lombarde monitorate, ad aver superato lominimo del 10% fissato dalla Regione, che consente ai titolari di abbonamenti mensili e annuale di ottenere l’indennizzo: la Lecco-Molteno-Monza-Milano (16,36%) e la Brescia-Iseo-Edolo (11,48%).problema invece in provincia di Pavia e Lodi, dove tutte le tratte hanno rispettato gli. L’Alessandria-Milano-Mortara si è fermata al 7,85%, la Mortara-Novara al 4,64%, la Pavia-Torreberetti-Alessandria al 2,35%, la Voghera-Piacenza al 2,56%. Bene anche la Mantova-Cremona-Lodi-Milano (5,77%), la Piacenza-Lodi-Milano (1,55%), la Pavia-Codogno (4,41%). Da inizio anno sono cambiati i criteri per la determinazione dell’indennizzo che tiene in considerazione icon un ritardo superiore ai 15’ e quelli soppressi.