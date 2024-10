Totti e Noemi, cos’è successo davvero dopo il presunto tradimento (Di martedì 29 ottobre 2024) Tiene banco ancora la vicenda che vede protagonista Francesco Totti e il presunto tradimento a Noemi Bocchi con la giornalista Marialuisa Jacobelli. È stata proprio l’inviata di Mediaset a confermare la liason con l’ex capitano della Roma. La coppia intanto è rientrata nella Capitale dopo un viaggio a Miami e ad attenderli c’era la squadra di Striscia la Notizia con tanto di tapiro d’oro, prontamente rifiutato. Sul settimanale Chi, in uscita domani, spuntano le foto del viaggio oltreoceano. Tvzap.it - Totti e Noemi, cos’è successo davvero dopo il presunto tradimento Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tiene banco ancora la vicenda che vede protagonista Francescoe ilBocchi con la giornalista Marialuisa Jacobelli. È stata proprio l’inviata di Mediaset a confermare la liason con l’ex capitano della Roma. La coppia intanto è rientrata nella Capitaleun viaggio a Miami e ad attenderli c’era la squadra di Striscia la Notizia con tanto di tapiro d’oro, prontamente rifiutato. Sul settimanale Chi, in uscita domani, spuntano le foto del viaggio oltreoceano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Perché il flirt trae Marialuisa Jacobelli non cambia lenella separazione da Ilary Blasi;e Ilary Blasi tornano (a sorpresa) a seguirsi sui social: la pace prima del divorzio; Cristiano Iovino, aggressione al testimone nella separazione-Blasi. Ecco cos’è; Ilary Blasi suBocchi e Francesco: «Spero almeno siano felici. Io non cancello 20 anni di relazion;a Nizza: Sanremo in vista? Come stanno le; «che non valgono niente», lo strano messaggio diBocchi sui social dopo le parole di Ilary Blasi su lei e Francesco

Totti e Noemi, ecco cosa è successo dopo la bufera social e il caso Jacobelli

(blitzquotidiano.it)

Francesco Totti e Noemi Bocchi riappaiono in pubblico dopo la bufera social e il caso Jacobelli: ecco cosa è successo ...

Totti e Noemi, cos'è successo davvero dopo il "tradimento": il racconto

(today.it)

Sul settimanale Chi le foto della coppia scattate a Miami dove i due si sono recati in seguito al clamore per lo scoop targato Gente ...

Totti e Noemi Bocchi a Miami per il padel: lui con gli amici, lei "blinda" Instagram. Cosa è successo davvero e le foto

(leggo.it)

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Miami, sotto gli occhi attenti dei media e i rumors attorno loro relazione, per prendere parte all'EA7 World Legends Padel Tour, un evento ...

Totti e Noemi Bocchi: brindisi e sorrisi a Miami, aveva ragione Corona

(sport.virgilio.it)

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Miami per partecipare a un evento di Padel. Gli scatti a cena danno ragione a Fabrizio Corona: Lei è una tranquilla, farà come Ilary ...