Operazione a 'casa Sica', le parole dell'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio i NAS e la Procura di Salerno per l’importantedi questa mattina che ha ridato dignitàcirca quaranta persone ospitate nella struttura residenziale Istituto Europeo della Terza Età“. “Ringrazio altresì il #Settoree le nostre assistentiche, nonostante questa struttura agisca in regime privatistico, da questa mattina7 stanno operando, di concerto con i carabinieri, per far ricongiungere gli anziani. alcuni anche con disabilità, con le proprie famiglie e collocare altrove tutti quelli che non hanno una rete familiare su cui affidarsi. Immediata la revoca dell’autorizzazione e la cessazione dell’attività”. “Per una città che da sempre protegge le persone più fragili è devastante avere notizie come quella di oggi.