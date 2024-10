Non solo produzioni: il crollo al botteghino dei film prodotti a Hollywood (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è solamente un lento declino legato al numero di produzioni. Non è solamente una questione di Tax Credit e altre agevolazioni fiscali. La crisi che sta colpendo l’ecosistema di Hollywood è anche nella risposta del pubblico. Infatti, rispetto allo scorso anno – ma anche agli anni precedenti – il 2024 si chiuderà con un clamoroso calo degli incassi da botteghino. Le pellicole prodotte e commercializzate nel corso di questi 12 mesi non hanno scaldato il cuore dei cittadini e i numeri confermano questa tendenza. LEGGI ANCHE > La grande crisi dei “reality show” girati a Los Angeles Nel 2023, trainato dai fenomeni di successo come “Barbie” e “Oppenheimer”, le produzioni di Hollywood hanno incassato al botteghino oltre 4,1 miliardi di dollari. Quest’anno, invece, si prevede un calo di oltre 1 miliardo di dollari. Giornalettismo.com - Non solo produzioni: il crollo al botteghino dei film prodotti a Hollywood Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è solamente un lento declino legato al numero di. Non è solamente una questione di Tax Credit e altre agevolazioni fiscali. La crisi che sta colpendo l’ecosistema diè anche nella risposta del pubblico. Infatti, rispetto allo scorso anno – ma anche agli anni precedenti – il 2024 si chiuderà con un clamoroso calo degli incassi da. Le pellicole prodotte e commercializzate nel corso di questi 12 mesi non hanno scaldato il cuore dei cittadini e i numeri confermano questa tendenza. LEGGI ANCHE > La grande crisi dei “reality show” girati a Los Angeles Nel 2023, trainato dai fenomeni di successo come “Barbie” e “Oppenheimer”, ledihanno incassato aloltre 4,1 miliardi di dollari. Quest’anno, invece, si prevede un calo di oltre 1 miliardo di dollari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

