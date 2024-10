Mister Movie | I registi di Avengers: Doomsday credono che il sequel possa essere “alla pari” con Infinity War ed Endgame (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Le aspettative per Avengers: Doomsday sono alle stelle, specialmente dopo l’incredibile annuncio di Robert Downey Jr. nel ruolo di Doctor Doom. I registi Joe e Anthony Russo promettono che questo sequel del Marvel Cinematic Universe (MCU) avrà la potenza e l’impatto emotivo di film iconici come Infinity War e Endgame. La Visione dei registi per Doomsday In un’intervista con GamesRadar+, i Russo hanno espresso la loro determinazione a garantire che Doomsday non sia solo un seguito, ma un film che possa competere con i precedenti capolavori del franchise. Joe Russo ha sottolineato che il motivo del loro ritorno è la presenza di una storia avvincente e potente: “Perché dovremmo tornare se non sentissimo di avere una storia che ha la possibilità di essere alla pari con Infinity War e Endgame?” ha dichiarato. Mistermovie.it - Mister Movie | I registi di Avengers: Doomsday credono che il sequel possa essere “alla pari” con Infinity War ed Endgame Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Le aspettative persono alle stelle, specialmente dopo l’incredibile annuncio di Robert Downey Jr. nel ruolo di Doctor Doom. IJoe e Anthony Russo promettono che questodel Marvel Cinematic Universe (MCU) avrà la potenza e l’impatto emotivo di film iconici comeWar e. La Visione deiperIn un’intervista con GamesRadar+, i Russo hanno espresso la loro determinazione a garantire chenon sia solo un seguito, ma un film checompetere con i precedenti capolavori del franchise. Joe Russo ha sottolineato che il motivo del loro ritorno è la presenza di una storia avvincente e potente: “Perché dovremmo tornare se non sentissimo di avere una storia che ha la possibilità diconWar e?” ha dichiarato.

