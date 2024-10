M5S, Conte costretto a fare i conti in Liguria: “Con Renzi avremmo preso meno voti” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 4,5% dei consensi, scalando al quarto posto della coalizione, dopo Avs e la lista civica di Andrea Orlando; in due anni il partito di Conte avrebbe perso circa 70mila preferenze, che ora il leader starebbe sfruttando per dimostrare la necessità dell'assemblea costituente L'articolo M5S, Conte costretto a fare i conti in Liguria: “Con Renzi avremmo preso meno voti” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - M5S, Conte costretto a fare i conti in Liguria: “Con Renzi avremmo preso meno voti” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 4,5% dei consensi, scalando al quarto posto della coalizione, dopo Avs e la lista civica di Andrea Orlando; in due anni il partito diavrebbe perso circa 70mila preferenze, che ora il leader starebbe sfruttando per dimostrare la necessità dell'assemblea costituente L'articolo M5S,in: “Con” proviene da Il Difforme.

