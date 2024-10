Le sigle animaliste scrivono all'Ast di Ascoli: "Garantire il pronto soccorso veterinario” (Di martedì 29 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 29 ottobre 2024 — Esternalizzare e Garantire con effetto immediato il servizio di pronto soccorso veterinario per cani e gatti. È questo quanto chiede all’At di Ascoli Piceno diverse associazioni animaliste del territorio, in particolare Appa, Enpa, Legambiente, Amico Fedele, Amici di Fido, Lega per La Difesa Del Cane, Lac ed Era Ambiente. “Il servizio di pronto soccorso veterinario, che deve essere garantito immediatamente a cani e gatti feriti e/o malati segnalati dai cittadini deve essere esternalizzato — si legge in una nota congiunta rilasciata insieme dalle varie sigle — ovvero affidato in convenzione a strutture, ambulatori e/o cliniche veterinarie del territorio della provincia di Ascoli Piceno”. Ilrestodelcarlino.it - Le sigle animaliste scrivono all'Ast di Ascoli: "Garantire il pronto soccorso veterinario” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Piceno, 29 ottobre 2024 — Esternalizzare econ effetto immediato il servizio diper cani e gatti. È questo quanto chiede all’At diPiceno diverse associazionidel territorio, in particolare Appa, Enpa, Legambiente, Amico Fedele, Amici di Fido, Lega per La Difesa Del Cane, Lac ed Era Ambiente. “Il servizio di, che deve essere garantito immediatamente a cani e gatti feriti e/o malati segnalati dai cittadini deve essere esternalizzato — si legge in una nota congiunta rilasciata insieme dalle varie— ovvero affidato in convenzione a strutture, ambulatori e/o cliniche veterinarie del territorio della provincia diPiceno”.

La richiesta in una nota congiunta al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria territoriale, ribadendo una richiesta che era stata disattesa nel 2018 e reiterata nel 2020 poco prima dell'arrivo del ...

