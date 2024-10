Quotidiano.net - Il governo blinda le banche dati. Accessi limitati e pene più severe. Ma la premier frena sul decreto

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’ipotesi di unsui dossieraggi e leviolate. Che però perde quota: " Abbiamo già fatto una legge", la riflessione che viene attribuita allaGiorgia Meloni – che ieri ha incontrato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – da chi l’ha sentita in queste ore, secondo l’AdnKronos. Piuttosto, una serie di linee guida per la tenuta dei database di intelligence e forze dell’ordine. Ilsi muove per rispondere alle inchieste sui furti e l’appropriazione di informazioni sensibili mentre lasi definisce "la più dossierata d’Italia" e il Partito democratico prepara un’interrogazione per chiedere conto della violazione dello Sdi (il Sistema di Indagine delle forze dell’ordine) la cui sicurezza fa capo al Viminale.