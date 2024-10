Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Midway, Martedi 29 Ottobre 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024)29sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) va in onda, un intenso war movie diretto da Roland Emmerich. Ambientato nel giugno del 1942, il film racconta gli eventi cruciali della battaglia di, un punto di svolta nella Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti, in risposta all'attacco della flotta imperiale giapponese, si trovano coinvolti in un conflitto che cambierà le sorti della guerra. Con un cast stellare che include Woody Harrelson e Dennis Quaid, il film offre scene di combattimento epiche e una narrazione avvincente, evidenziando il coraggio e il sacrificio dei militari coinvolti.