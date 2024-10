Genoa, ecco Balotelli: l’annuncio ufficiale sui social | VIDEO (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di Mario Balotelli, classe 1990, svincolato, con contratto fino al termine della stagione. Il VIDEO Mario Balotelli, classe 1990, torna a giocare in Serie A. Ieri, infatti, il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di 'SuperMario' alla corte di Alberto Gilardino. Per lui, contratto fino al 30 giugno 2025 da circa 300mila euro. In questo VIDEO, pubblicato dal club rossoblu sui propri canali social ufficiali, ecco l'annuncio della firma dell'ex attaccante - tra le altre - di Inter, Manchester City, Liverpool e Milan con il 'Grifone'. Indosserà la maglia numero 45 Pianetamilan.it - Genoa, ecco Balotelli: l’annuncio ufficiale sui social | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri ilha ufficializzato l'arrivo di Mario, classe 1990, svincolato, con contratto fino al termine della stagione. IlMario, classe 1990, torna a giocare in Serie A. Ieri, infatti, ilha ufficializzato l'arrivo di 'SuperMario' alla corte di Alberto Gilardino. Per lui, contratto fino al 30 giugno 2025 da circa 300mila euro. In questo, pubblicato dal club rossoblu sui propri canaliufficiali,l'annuncio della firma dell'ex attaccante - tra le altre - di Inter, Manchester City, Liverpool e Milan con il 'Grifone'. Indosserà la maglia numero 45

