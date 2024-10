Giornalettismo.com - Dove si stanno spostando le produzioni cinematografiche che lasciano Hollywood

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) La California rischia di non essere più la capitale globale del cinema. Abbiamo già spiegato nel nostro monografico di oggi come leiane abbiano subito un calo nel 2024 anche rispetto a un 2023 pesantemente condizionato in negativo dallo sciopero delle maestranze. Alla base di tutto c’è la mancanza di appeal diper lenon sceneggiate (ad esempio, i reality show), ma anche un sistema stringente di tax credit in California, che esclude dai costi eleggibili per la decontribuzione alcune spese molto importanti, come ad esempio gli stipendi cosiddetti “sopra la linea”. Per questo, leiane preferiscono migrare altrove.