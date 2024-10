Black Ops 6, guida completa per disattivare il crossplay su console (Di martedì 29 ottobre 2024) Disattiva il crossplay in Black Ops 6 su console e gioca solo contro utenti della tua piattaforma. Scopri come fare su PlayStation e Xbox. Il crossplay è una funzione innovativa che consente ai giocatori di diverse piattaforme di unirsi nella stessa partita in uno stesso videogioco (nel caso specifico, su Black Ops 6). Tuttavia, gli utenti console si trovano spesso svantaggiati rispetto a chi gioca su PC, in quanto mirare con il controller risulta decisamente più impegnativo che con mouse e tastiera. Se anche tu sei un giocatore su console e trovi frustrante scontrarti contro utenti PC, segui questa guida pratica per disattivare il crossplay in Black Ops 6. Esports247.it - Black Ops 6, guida completa per disattivare il crossplay su console Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Disattiva ilinOps 6 sue gioca solo contro utenti della tua piattaforma. Scopri come fare su PlayStation e Xbox. Ilè una funzione innovativa che consente ai giocatori di diverse piattaforme di unirsi nella stessa partita in uno stesso videogioco (nel caso specifico, suOps 6). Tuttavia, gli utentisi trovano spesso svantaggiati rispetto a chi gioca su PC, in quanto mirare con il controller risulta decisamente più impegnativo che con mouse e tastiera. Se anche tu sei un giocatore sue trovi frustrante scontrarti contro utenti PC, segui questapratica perilinOps 6.

