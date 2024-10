Mistermovie.it - Mister Movie | Dua Lipa nel nuovo film di James Gunn? Svelato il mistero

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Circolavano voci su un possibile coinvolgimento di Duanei DC Studios, in particolare nel ruolo di Zatanna., co-CEO dei DC Studios, ha smentito categoricamente queste voci. Scopriamo insieme cosa c’è di vero in queste indiscrezioni e quali sono i progetti cinematografici futuri della popstar. Duae Zatanna: un sogno infranto per ora Da qualche tempo, i fan dei DC Comics e di Duasognavano di vedere la popstar interpretare il ruolo della potente maga Zatanna sul grande schermo. Tuttavia, questa speranza sembra destinata a rimanere nel limbo, almeno per il momento. Le smentite diI rumor su un possibile contratto decennale tra Duae i DC Studios si sono fatti sempre più insistenti nelle ultime settimane.