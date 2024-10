Quotidiano.net - Il Ministero senza pace: Meloni vede Giuli (e lo blinda). Sangiuliano, la foto della ferita

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Non solo la militanza giovanile del neoministroCultura Alessandroin un gruppetto di destra neopagana. Non solo le dimissioni del Capo di gabinetto Francesco Spano e le rivelazioni su qualche consulenza di stampo più o meno coniugale, che scalfiscono appena il potentato oligarchico dei funzionari del Collegio romano, già all’attenzione dell’Autorità anticorruzione (Anac) eCorte dei conti. Siccome la tv è fatta innanzitutto di immagini, il pezzo più fortepuntata di Report di domenica sera alla fine si è rivelata essere la glabra testa dell’ex ministro Gennaro Sananonel corso di un litigio con Maria Rosaria Boccia in un albergo sanremese:lacero-contusa di 13 centimetri poi riparata grazie alla chirurgia plastica.