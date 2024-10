Lanazione.it - "Donne contro il cancro". Visite gratuite e incontri

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La lotta alpassa anche e soprattuto dalla prevenzione. Ogni anno, in Toscana, circa 3.500ricevono una diagnosi di tumore alla mammella. La diagnosi precoce resta una delle armi più potenti per contrastare la malattia, poiché consente di intervenire quando il tumore è ancora di piccole dimensioni. È qui che la mammografia gioca un ruolo fondamentale, in quanto permette di “vedere dove noi non possiamo vedere né sentire”. Per questo motivo, la Regione Toscana ha esteso lo screening del tumore al seno, includendo anche le fasce d’età 45-49 e 70-74 anni. Il Centro donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, da anni punto di riferimento per la prevenzione e la cura del tumore alla mammella, rinnova il proprio impegno per la campagna “Ottobre Rosa 2024” con lo slogan: “Dalla prevenzione all’arte per non dimenticare: il tumore della mammella visto dalleper le”.