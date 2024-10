Bundesliga, ottava giornata: manita Bayern, ko Borussia. Pareggio per il Leverkusen (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 - ottava giornata di Bundesliga tra pareggi, goleade e sconfitte improvvise. Sono ben cinque le sfide terminate in parità, a partire dall'anticipo di venerdì tra Mainz e Borussia Monchengladbach. A fare scalpore è, però, soprattutto quello tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, con la squadra di Xabi Alonso che subisce gol al 90' da Romano Schmid. Va peggio al Borussia Dortmund che perde in casa dell'Augsburg 2-1 e deve fare i conti con il cartellino rosso a Kabar al 99'. Chi festeggia, anche in virtù di questi due risultati, è il Bayern Monaco che ha vita facile sul campo del Bochum e vince 5-0 andando così a +5 dai campioni in carica del Leverkusen e mantenendo la testa della classifica. Ripercorriamo le sfide di questa ottava giornata di Bundesliga. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con il Pareggio tra Mainz e Borussia Monchengladbach. Sport.quotidiano.net - Bundesliga, ottava giornata: manita Bayern, ko Borussia. Pareggio per il Leverkusen Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 -ditra pareggi, goleade e sconfitte improvvise. Sono ben cinque le sfide terminate in parità, a partire dall'anticipo di venerdì tra Mainz eMonchengladbach. A fare scalpore è, però, soprattutto quello tra Werder Brema e Bayer, con la squadra di Xabi Alonso che subisce gol al 90' da Romano Schmid. Va peggio alDortmund che perde in casa dell'Augsburg 2-1 e deve fare i conti con il cartellino rosso a Kabar al 99'. Chi festeggia, anche in virtù di questi due risultati, è ilMonaco che ha vita facile sul campo del Bochum e vince 5-0 andando così a +5 dai campioni in carica dele mantenendo la testa della classifica. Ripercorriamo le sfide di questadi. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con iltra Mainz eMonchengladbach.

Bundesliga, ottava giornata: manita Bayern, ko Borussia. Pareggio per il Leverkusen

