Serie c 2024/25, Catania ko in casa: il Latina vince 1-0. L'Avellino travolge 6-0 il Messina (Di domenica 27 ottobre 2024) Il nuovo Latina di Boscaglia batte 1-0 il Catania al 'Massimino' nell'undicesima giornata del girone C di Serie C. Ritmi bassi nel primo tempo L'unico squillo è quello di Improta che riceve palla al 15? e lascia partire un tiro col mancino che termina sull'esterno della rete. Più emozioni nella ripresa. Al 49? è Petermann a mettersi in luce con un tiro dalla distanza, ma Bethers vola e devia in angolo. Undici minuti dopo arriva il vantaggio degli ospiti. Tutto nasce da un rinvio sbilenco di Di Gennaro che regala palla ad Ercolano, bravo ad involarsi verso la porta e a battere il portiere dei padroni di casa. Il Catania fatica a rendersi pericoloso nel finale. Il Latina si difende con ordine e dopo quattro sconfitte di fila conquista un successo prezioso, che permette ai laziali di salire a 10 punti in classifica.

