Renault 4 L’elettrica da famiglia col fascino della storia

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Giuseppe Tassi Un mito dopo l’altroresuscita il proprio passato per trasformarlo in un futuro eccitante e suggestivo. Dopo R5, ecco4 , nata negli anni Sessanta come inno alla diversità e all’audacia. Un’auto sovversiva, quasi rivoluzionaria nella sua volontà di rompere gli schemi e pronta a incarnare le esigenze di una società in cambiamento. Con 8 milioni di unità vendute in tutto il mondo ha scritto unada vera icona del brand. Auto per tutti e simbolo di libertà,4 riappare oggi al Salone di Parigi. Lo fa nelle vesti di una pura elettrica, come la sorellina R5 con la quale divide la piattaforma. È una vettura compatta e versatile di 4,14 metri, un crossover a batteria con 400 km di autonomia pronto per il traffico cittadino.