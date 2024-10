Musica e scuola. Studenti al lavoro per il concerto (Di domenica 27 ottobre 2024) Ieri mattina, nella sede dei Licei Giovanni da San Giovanni, è stato presentato il progetto "R.I.S.VA. in Musica" per l’anno scolastico 2024-2025, nato dalla Rete degli Istituti Scolastici del Valdarno. Il progetto, nato nel 2021, ha permesso di creare, con la Musica, un punto di riferimento per centinaia di Studenti e studentesse di tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria, offrendo loro l’opportunità di condividere insieme la grande passione per il suono. Anche quest’anno si terrà il concerto finale il prossimo mese di giugno. Gli istituti scolastici coinvolti sono l’Alighieri il Bucine, il Don Milani di Castelfranco Piandiscò, Iil Figline Valdarno, il Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini, il Magiott, il Masaccio di San Giovanni il Mochi di Levane, il Petrarca di Montevarchi, il Reggello, il Rignano-Incisa, il Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, I.S.I.S. Lanazione.it - Musica e scuola. Studenti al lavoro per il concerto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ieri mattina, nella sede dei Licei Giovanni da San Giovanni, è stato presentato il progetto "R.I.S.VA. in" per l’anno scolastico 2024-2025, nato dalla Rete degli Istituti Scolastici del Valdarno. Il progetto, nato nel 2021, ha permesso di creare, con la, un punto di riferimento per centinaia die studentesse di tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria, offrendo loro l’opportunità di condividere insieme la grande passione per il suono. Anche quest’anno si terrà ilfinale il prossimo mese di giugno. Gli istituti scolastici coinvolti sono l’Alighieri il Bucine, il Don Milani di Castelfranco Piandiscò, Iil Figline Valdarno, il Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini, il Magiott, il Masaccio di San Giovanni il Mochi di Levane, il Petrarca di Montevarchi, il Reggello, il Rignano-Incisa, il Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, I.S.I.S.

