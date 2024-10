Foggia sconfitto, si è dimesso l’allenatore Calcio, serie C girone C e serie D girone H: i risultati delle squadre pugliesi (Di domenica 27 ottobre 2024) Sorrento-Foggia 2-1. Al termine dell’incontro Eziolino Capuano, allenatore dei pugliesi, si è dimesso. Altri risultati di squadre pugliesi in serie C girone C oggi:, Taranto-Turris 0-0, Team Altamura-Juventus next gen 2-1. L'articolo Foggia sconfitto, si è dimesso l’allenatore <small class="subtitle">Calcio, serie C girone C e serie D girone H: i risultati delle squadre pugliesi</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Foggia sconfitto, si è dimesso l’allenatore Calcio, serie C girone C e serie D girone H: i risultati delle squadre pugliesi Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sorrento-2-1. Al termine dell’incontro Eziolino Capuano, allenatore dei, si è. AltridiinC oggi:, Taranto-Turris 0-0, Team Altamura-Juventus next gen 2-1. L'articolo, si è C eH: i proviene da Noi Notizie..

