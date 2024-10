“Ecco cosa avevano mangiato”. Silvia morta a 44 anni dopo la cena col fidanzato, lui è gravissimo. La terribile scoperta dei medici (Di domenica 27 ottobre 2024) Poche ore fa una donna di 44 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, ricoverato invece in gravi condizioni il fidanzato. Come riporta Il Tirreno, la donna si è sentita male nella notte. Il fidanzato ha chiamato i soccorritori, indicando come possibile causa proprio i funghi mangiati la sera precedente e raccolti nei boschi. All’arrivo dei soccorritori, la donna era priva di vita. La tragedia è avvenuta a Propata, nel Genovese. A quanto pare la 44enne e il fidanzato avevano raccolto i funghi insieme vicino casa la sera prima. Sempre secondo Il Tirreno, “l’uomo avrebbe detto di averli scambiati per colombine, ma erano amanita phalloides“. Si tratta di funghi molto velenosi. Secondo quanto aggiunge Primo Canale, la vittima si chiamava Silvia Rossi. Leggi anche: “Trovata con un sacchetto di plastica in testa”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Poche ore fa una donna di 44è stata trovatanella sua abitazione, ricoverato invece in gravi condizioni il. Come riporta Il Tirreno, la donna si è sentita male nella notte. Ilha chiamato i soccorritori, indicando come possibile causa proprio i funghi mangiati la sera precedente e raccolti nei boschi. All’arrivo dei soccorritori, la donna era priva di vita. La tragedia è avvenuta a Propata, nel Genovese. A quanto pare la 44enne e ilraccolto i funghi insieme vicino casa la sera prima. Sempre secondo Il Tirreno, “l’uomo avrebbe detto di averli scambiati per colombine, ma erano amanita phalloides“. Si tratta di funghi molto velenosi. Secondo quanto aggiunge Primo Canale, la vittima si chiamavaRossi. Leggi anche: “Trovata con un sacchetto di plastica in testa”.

