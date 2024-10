Iodonna.it - “A te vicino così dolce” di Serena Bortone: la recensione di Antonella Baccaro

(Di domenica 27 ottobre 2024)(foto di Carlo Furgeri Gilbert). Mi perdonerà, giornalista e conduttrice di talento, se, parlando della sua opera d’esordio A tedolce (Rizzoli), non mi soffermerò sul suo tema centrale,importante e ingombrante. Non lo faccio prima di tutto perché sarebbe sbagliato svelare il punto focale del libro, che l’autrice fa emergere poco a poco, fino a farne il motivo non banale per cui lo ha scritto. Ma non ne parlo anche perché il testo è pieno di spunti che altrimenti andrebbero persi. Diciamo allora cheparla di libertà di amare e delle condizioni che rendono possibile farlo, mettendo a fuoco una generazione, quella dei ragazzi degli anni ’80. Una generazione, che è la sua (ma anche la mia), troppo facilmente liquidata come superficiale, solo perché si travestiva con lustrini, spalline e cotonature.