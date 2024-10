361magazine.com - A Domenica In la storia di Leo, suicida perché vittima di bullismo: in studio la mamma Vicktoryia

(Di domenica 27 ottobre 2024) AIn è stata intervistata ladi Leo, il 15enne chedia scuola si è tolto la vita Le parole escono con difficoltà nellodiIn. La difficoltà di raccontare la tragica fine di una giovane vita, quella di Leonardodiche si è tolto la vita a soli 15 anni. Il dolore composto delladel ragazzo e dell’avvocato della donna che lo conosceva dall’età di 4 anni e che è visibilmente commossa mentre racconta la battaglia intrapresa: “Leo già dai primi giorni del nuovo anno scolastico tutte le mattine si alzava sempre meno entusiasta; non voleva più andare a scuola. Arriviamo così al 6 ottobre dove parla prima con laRamanenka, e gli racconta di questi ragazzi che tutto il giorno in maniera continua lo prendevano in giro per il suo cognome”.