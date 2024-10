West Ham-Manchester United (domenica 27 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 26 ottobre 2024) Guardando i numeri, la sfida tra West Ham e Manchester United rientra tra quelle di medio-bassa classifica, poiché entrambe le squadre sono nella parte destra della classifica di Premier League ma non nelle ultime tre posizioni. Ci sono questioni aperte su entrambi gli allenatori ovviamente. La difesa alta di Julen Lopetegui non sta pagando, e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - West Ham-Manchester United (domenica 27 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Guardando i numeri, la sfida traHam erientra tra quelle di medio-bassa classifica, poiché entrambe le squadre sono nella parte destra della classifica di Premier League ma non nelle ultime tre posizioni. Ci sono questioni aperte su entrambi gli allenatori ovviamente. La difesa alta di Julen Lopetegui non sta pagando, e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Haaland - altra tripletta e vittoria del Manchester City! West Ham K.O. - Il Manchester City continua la sua marcia trionfale in Premier League, conquistando la terza vittoria consecutiva con un convincente 3-1 in trasferta contro il West Ham. Haaland ancora trascinatore per gli inglesi che sfideranno l’Inter in ... (Inter-news.it)

Highlights West Ham-Manchester City 1-3 : Premier League 2024/25 (VIDEO) - Gli highlights e i migliori momenti di West Ham-Manchester City, match della terza giornata di Premier League 2024/25. La squadra di Guardiola vince in casa del West Ham per 3-1 grazie alla tripletta del solito Haaland. Per gli Hammers pareggio ... (Sportface.it)

Premier League 2024/25 : l Manchester City trionfa sul West Ham - tris di Haaland - Il Manchester City di Guardiola vince in casa del West Ham per 3-1 grazie alla tripletta del solito Erling Braut Haaland. I Citizens passano avanti proprio con il norvegese al 10? ma gli Hammers pareggiano grazie all’autorete di Ruben Dias nove ... (Sportface.it)

Premier League : il Brighton ferma l'Arsenal - suicidio Everton - colpo Aston Villa. LIVE : West Ham-Manchester City - Terza giornata di Premier League in campo nella giornata di oggi e per tutto il weekend. In scena oggi sette partite: ha aperto alle 13.30 l`Arsenal... (Calciomercato.com)