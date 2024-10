Triathlon, World Cup Tongyeong 2024: Costanza Arpinelli ottava e Beatrice Mallozzi decima su distanza olimpica (Di sabato 26 ottobre 2024) Si avvicina alla conclusione la stagione internazionale del Triathlon: il circuito della World Cup vive l’ultima gara su distanza olimpica del 2024 a Tongyeong, in Corea del Sud, dove nella notte italiana si disputa la prova femminile. In casa azzurra Costanza Arpinelli si classifica ottava, mentre Beatrice Mallozzi è decima. La vittoria va alla belga Jolien Vermeylen in 1:58:23, la quale arriva in solitaria al traguardo, precedendo la statunitense Summer Rappaport, seconda in 1:58:44, a 22?, e la britannica Sian Rainsley, terza in 1:58:57, a 35?. Le prime tre fanno il vuoto: le altre concorrenti arrivano tutte con un tempo oltre le 2 ore. Oasport.it - Triathlon, World Cup Tongyeong 2024: Costanza Arpinelli ottava e Beatrice Mallozzi decima su distanza olimpica Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si avvicina alla conclusione la stagione internazionale del: il circuito dellaCup vive l’ultima gara sudel, in Corea del Sud, dove nella notte italiana si disputa la prova femminile. In casa azzurrasi classifica, mentre. La vittoria va alla belga Jolien Vermeylen in 1:58:23, la quale arriva in solitaria al traguardo, precedendo la statunitense Summer Rappaport, seconda in 1:58:44, a 22?, e la britannica Sian Rainsley, terza in 1:58:57, a 35?. Le prime tre fanno il vuoto: le altre concorrenti arrivano tutte con un tempo oltre le 2 ore.

