Torino processati due giovani accusati di violenza sessuale | richieste di condanna severa

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di martedì 22 ottobre 2024, si è tenuta un’udienza di grande rilevanza presso il tribunale di, incentrata su un caso diche ha scosso l’opinione pubblica. Il pubblico ministero Davide Pretti ha richiesto condanne esemplari per due, un peruviano di 21 anni e un brasiliano di 24 anni,di aver stuprato a turno una loro coetanea in un appartamento sito in via Stradella, la notte del 10 ottobre 2023. La richiesta del pm è stata di cinque anni e quattro mesi di carcere, una penache riflette la gravità delle accuse e le circostanze del caso. I dettagli del caso e le prove a carico Il caso è emerso dopo un festino avvenuto in un appartamento, dove la vittima, una giovane della stessa età dei due imputati, ha subito un’esperienza traumatica.