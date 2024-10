Pagelle Atalanta-Verona 6-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ledi6-1 con iai protagonisti e ildel match della nona giornata della. Al Gewiss Stadium punteggio tennistico in favore della Dea, che vince facile contro il malcapitato Hellas. In gol Retegui e Lookman con una doppietta, aveva aperto le danze De Roon e c’è fortuna anche per De Ketelaere che segna un gol bellissimo. Ancor più bello però quello di Sarr che firma la rete della bandiera. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS LEDI6-1(3-4-3): Carnesecchi 6; Djimsiti 6.5, Hien 6.5, Kolasinac 6.5 (32’st Palestra sv); Zappacosta 7 (11’st Bellanova 6), De Roon 7, Ederson 7 (11’st Pasalic 6), Ruggeri 6.5; De Keteleare 7.5, Retegui 8 (17’st Zaniolo 6), Lookman 8.5 (11’st Samardzic 6.5). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Comi, Steffanoni.