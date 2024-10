Liberoquotidiano.it - Minori: Bellucci, 'adulti li ascoltino, dal governo fondi mai stanziati prima'

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Non sono clemente con il mondo degli. Quando si parla di disagio dei giovani troppiparlano, che strazio. Sono i giovani che devono essere ascoltati, loro conoscono le loro sofferenze, le sanno raccontare. Glidevono creare le capacità per poterli ascoltare". Lo ha detto la vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresanel suo intervento al panel sul disagio giovanile a 'Il giusto sentiero 4.0', l'evento organizzato dalla federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia per i due anni delMeloni. "Abbiamo approvato la Giornata nazionale di ascolto dei, una giornata dedicata a loro, costruita da loro, in cui glili sostengono e li aiutano a fare da se", ha spiegato. "Isono portatori di diritti. Per questo abbiamo proposto la legge sulla Gpa, per crearne un reato.