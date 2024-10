Sport.quotidiano.net - Boxe, Pamela Malvina è campionessa europea: battuta Nina Pavlovic

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 –Noutcho Sawa riaccende la luce con la suain un momento buio per la città di Bologna. Aveva detto che avrebbe combattuto non solo per lei ma per dare speranza alla gente che l’ha accolta, al luogo che ora chiama casa e così è stato. La pugile-infermiera è la nuovadei pesi leggeri. Una vittoria che seppur non condivisa con il pubblico e con il quartiere Bolog, com’era stata quella dello scorso aprile, ha un sapore speciale: nella sua Bologna è ancoraad alzare i pugni e la cintura al cielo. Un crescendo che passa dal sorriso semplice e dalla timidezza di una donna che sul ring è una furia, cinica, sportivamente parlando, e talentuosa, in grado di graffiare sempre al momento giusto.