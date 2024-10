Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa: trailer del film in arrivo al cinema (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa: trailer del film in arrivo al cinema Eagle Pictures ha diffuso il trailer di Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa, il film ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena presentato alla Festa di Roma, per Alice nella Città. Con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru, Corrado Fortuna. Diretto da Margherita Ferri, accompagnato dalle note della dolcissima “Canta Ancora”, scritta e interpretata da Arisa. Dal 7 novembre solo al cinema. Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa è una storia drammatica e commovente che racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo. Il film uscirà il 7 novembre al cinema e sarà distribuito da Eagle Pictures e Weekend films. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) IlDaidelinalEagle Pictures ha diffuso ildi IlDai, ilispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena presentato alla Festa di Roma, per Alice nella Città. Con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru, Corrado Fortuna. Diretto da Margherita Ferri, accompagnato dalle note della dolcissima “Canta Ancora”, scritta e interpretata da Arisa. Dal 7 novembre solo al. Ildaiè una storia drammatica e commovente che racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo. Iluscirà il 7 novembre ale sarà distribuito da Eagle Pictures e Weekends.

