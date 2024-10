Francesco Camarda? Cosa ha fatto il giorno dopo il gol (annullato) in Champions: una storia unica (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una notte da sogno, spezzata sul più bello. Se il gol che sarebbe valso il record di marcatore più giovane della Champions non è arrivato, per il fuorigioco sul gol del 4-1 contro il Brugge, Francesco Camarda si è potuto godere la prima in Coppa. La sua presenza in prima squadra si intensifica sempre di più, mentre intanto continua a giocare con il Milan Futuro di Daniele Bonera. Lo sta facendo dopo aver firmato il primo contratto da professionista fino al 2027 per una cifra inferiore al milione di euro. La società e Paulo Fonseca, che lo chiama “bambino”, vogliono crescerlo con calma, oggi intanto il suo valore di mercato è di 10 milioni ed è destinato a moltiplicarsi presenza dopo presenza. Liberoquotidiano.it - Francesco Camarda? Cosa ha fatto il giorno dopo il gol (annullato) in Champions: una storia unica Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una notte da sogno, spezzata sul più bello. Se il gol che sarebbe valso il record di marcatore più giovane dellanon è arrivato, per il fuorigioco sul gol del 4-1 contro il Brugge,si è potuto godere la prima in Coppa. La sua presenza in prima squadra si intensifica sempre di più, mentre intanto continua a giocare con il Milan Futuro di Daniele Bonera. Lo sta facendoaver firmato il primo contratto da professionista fino al 2027 per una cifra inferiore al milione di euro. La società e Paulo Fonseca, che lo chiama “bambino”, vogliono crescerlo con calma, oggi intanto il suo valore di mercato è di 10 milioni ed è destinato a moltiplicarsi presenzapresenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FOTO – Milan - Francesco Camarda esce allo scoperto : ecco chi è la sua fidanzata - Milan, nella serata di Champions League Francesco Camarda è uscito allo scoperto: ecco chi è la sua fidanzata, figlia d’arte… Francesco Camarda ha incantato tutti nella notte di Champions League contro il Bruges e si è preso la scena dopo aver ... (Dailymilan.it)

Milan - scatta il piano per non perdere Francesco Camarda - Milan, la dirigenza del club rossonero studia già il piano per non perdere Francesco Camarda: ecco l’idea del tecnico Paulo Fonseca Prima il debutto in Champions League per entrare nella storia del calcio europeo, diventando il più giovane ... (Dailymilan.it)

La pepita d'oro di Francesco Camarda - Francesco Camarda è sicuramente un talento da seguire con interesse, ma farlo già giocare in serie A sarebbe un errore (Ilgiornale.it)

Milan - Francesco Camarda a un passo dalla storia : ma il Var lo ferma. Tutti i voti - Milan, Francesco Camarda esordisce in Champions League e va a un passo dalla storia: il Var cancella tutto. Ecco i voti Una serata da sogno per Francesco Camarda, che solamente l’intervento del Var ha macchiato e rovinato, annullando un goal dal ... (Dailymilan.it)