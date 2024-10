Elly Schlein: «Il capitalismo neoliberista ha fallito da ogni punto di vista» (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Il capitalismo neoliberista ha fallito da ogni punto di vista». A dirlo è la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, durante una tavola della Biennale dell’Economia cooperativa organizzata da Legacoop a Bologna. La leader dem imputa a questo modello economico, che promuove l’intervento minimo dello Stato nell’economia, «l’aumento vorticoso delle diseguaglianze in questo Paese», che non è solo «un effetto collaterale, ma una parte di quel modello». Anche «l’emergenza climatica, che continua a colpire duramente e rinnovo, di nuovo, la solidarietà ai territori colpiti, è frutto di un certo modello economico e di sfruttamento delle risorse naturali». Per «ricucire», continua Schelin, bisogna mettere al centro tre temi: «La giustizia sociale, la giustizia climatica, il lavoro dignitoso. Lettera43.it - Elly Schlein: «Il capitalismo neoliberista ha fallito da ogni punto di vista» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Ilhadadi». A dirlo è la segretaria del Partito democratico, durante una tavola della Biennale dell’Economia cooperativa organizzata da Legacoop a Bologna. La leader dem imputa a questo modello economico, che promuove l’intervento minimo dello Stato nell’economia, «l’aumento vorticoso delle diseguaglianze in questo Paese», che non è solo «un effetto collaterale, ma una parte di quel modello». Anche «l’emergenza climatica, che continua a colpire duramente e rinnovo, di nuovo, la solidarietà ai territori colpiti, è frutto di un certo modello economico e di sfruttamento delle risorse naturali». Per «ricucire», continua Schelin, bisogna mettere al centro tre temi: «La giustizia sociale, la giustizia climatica, il lavoro dignitoso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ghigno con cui Bersani "sotterra" Elly Schlein : l'inquadratura che spiega tutto - Quel che conta, a volte, è la faccia. Guardate gli occhi, la bocca: Pier Luigi Bersani, da Floris, è un uomo in grossa difficoltà. Ospite a DiMartedì, su La7, l'ex smacchiatore di giaguari se la vede con Giuseppe Conte versione tigre in gabbia e ... (Liberoquotidiano.it)

“Volevo essere abusata”. Il fedelissimo di Musumeci rilancia sui social un post choc su Elly Schlein - Un post che sta facendo discutere e che da giorni ha iniziato a fare capolino sui social, scatenando non poche polemiche. Si tratta di un’immagine di Elly Schlein accompagnata dalla scritta: “Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me, ma ... (Thesocialpost.it)

Post sessista contro Elly Schlein : «Volevano abusare di lei ma poi fuggirono». Bufera su ex consigliere di Palermo - Sul suo profilo è apparso un post con una foto della leader del Pd Elly Schlein e delle scritte sessiste. Così Salvo Coppolino, ex consigliere provinciale di An di Palermo, poi dirigente di Diventerà Bellissima, il partito fondato in passato da ... (Open.online)

“Volevo essere abusata”. Il fedelissimo di Musumeci rilancia sui social un post choc su Elly Schlein - Un post che sta facendo discutere e che da giorni ha iniziato a fare capolino sui social, scatenando non poche polemiche. Si tratta di un’immagine di Elly Schlein accompagnata dalla scritta: “Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me, ma ... (Thesocialpost.it)