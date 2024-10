Eleonora Cecere delusa al GF: la concorrente si sente esclusa e sbotta (Di venerdì 25 ottobre 2024) In queste ore, Eleonora Cecere ha avuto uno sfogo all’interno della casa del Grande Fratello. La donna ha preso in disparte Luca Calvani per manifestarle il suo disappunto su una situazione che si è verificata ieri all’interno della casa. Ecco cosa è successo. Torna il GF Late Show, ma nascono malumori Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello si sono cimentati nel GF Late Show. Si tratta di un format nel format in cui i protagonisti del reality show si improvvisano, conduttori, ospiti, cantanti, ballerini e chi più ne ha più ne metta. Non è la prima volta che viene proposto questo format, sta di fatto che è stato ripetuto proprio perché diverte molto sia i concorrenti sia il pubblico da casa. Il conduttore è Luca Calvani, i quali funge da mattatore e gestisce tutti i tempi tecnici delle varie esibizioni e argomenti da trattare. Tutto.tv - Eleonora Cecere delusa al GF: la concorrente si sente esclusa e sbotta Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) In queste ore,ha avuto uno sfogo all’interno della casa del Grande Fratello. La donna ha preso in disparte Luca Calvani per manifestarle il suo disappunto su una situazione che si è verificata ieri all’interno della casa. Ecco cosa è successo. Torna il GF Late Show, ma nascono malumori Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello si sono cimentati nel GF Late Show. Si tratta di un format nel format in cui i protagonisti del reality show si improvvisano, conduttori, ospiti, cantanti, ballerini e chi più ne ha più ne metta. Non è la prima volta che viene proposto questo format, sta di fatto che è stato ripetuto proprio perché diverte molto sia i concorrenti sia il pubblico da casa. Il conduttore è Luca Calvani, i quali funge da mattatore e gestisce tutti i tempi tecnici delle varie esibizioni e argomenti da trattare.

