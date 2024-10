Bergamonews.it - Atalanta, difesa europea di ferro: zero gol al passivo. Solo il City subisce così poco

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. “Raramente si è visto un dominio del genere in Champions League”.Gian Piero Gasperini ha chiuso la conferenza stampa che ha seguito l’amaro pareggio per 0-0 con il Celtic, un risultato “da accettare” ma con la consapevolezza che per il gioco espresso si potesse raccogliere molto di più. Lacune di concretezza, certo, ma anche conferme che l’organizzazione difensiva e la solidità della base non si sono affatto perse, come si poteva pensare dopo le prime uscite agostane e qualche episodio rivedibile anche a settembre, quando la Dea aveva la peggiordel campionato. Il dato dei gol subiti in Europa è pari allo. Tra le 36 squadre di Champions League soltanto in quattro, oltre alla Dea, hanno raccolto tre clean sheet in altrettante partite: Aston Villa, Manchester, Inter e Arsenal.