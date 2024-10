Quotidiano.net - Piquadro, il fatturato sfiora gli 88 milioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Siamo contenti in termini generali: tutti i marchi del gruppo dimostrano resilienza rispetto a un momento non facile per il settore". Così Marco Palmieri, presidente di, società capogruppo attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, con i marchi, The Bridge e Lancel. I dati diconsolidato relativi al primo semestre 2024, chiuso al 30 settembre, dimostrano che la strategia del Gruppo funziona in tutti i mercati e per tutti i marchi. Ilconsolidato registrato dal gruppo, infatti, nei primi sei mesi 2024, è pari a 87,8di euro, in aumento del 2,1% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 85,9. "Sono lieto che tutti e tre i marchi crescano e molto contento sia della solidità die Bridge, sia dei risultati di Lancel", aggiunge Palmieri.