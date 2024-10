Ilrestodelcarlino.it - Osimana d’alta quota: mai fatti tanti punti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Entusiasmo a Osimo. L’(Eccellenza) è reduce da due vittorie di fila in casa in campionato (l’ultima domenica contro i Portuali con tanto di debutto del nuovo inno ufficiale ’Giallorosso unico amore’ suonato e cantato più volte al Diana, nato da un’idea del Dj Daniele Gasparini in collaborazione con Gerardo Stacchietti) e dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza conquistata la scorsa settimana a Matelica dopo la lotteria dei calci di rigore. E ora Patrizi e compagni sono attesi da due partite alquanto ostiche e soprattutto lontano da casa. Due delle trasferte più lunghe della stagione, tra campionato e Coppa.